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Сегодня, 15:00

UFC 311: какие бои в главном карде турнира

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 311 пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января. Основной кард турнира стартует в 06.00 по московскому времени.

В главном бою состоится защита титула чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против претендента Армана Царукяна. В соглавном событии вечера Умар Нурмагомедов проведет поединок против Мераба Двалишвили. «СЭ» публикует основной кард турнира.

Главный кард UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Ренато Мойкано — Бенеил Дариуш

Джамал Хилл — Иржи Прохазка

Кевин Холланд — Ренье де Риддер

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UFC 311
Ислам Махачев
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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