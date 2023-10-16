Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:17

Тренер Волкановски: «Махачев не умеет делать сабмишены»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Крейг Джонс, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), заявил, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) в первом бою не представлял угрозы Волкановски в борьбе.

«Перед первым боем мы много времени посвятили работе над защитой от сабмишенов, но, как мы узнали, Ислам не умеет делать никаких сабмишенов. Он просто висит на твоей спине 20 минут боя. На этот раз мы выберемся из его контроля со спины. В прошлый раз от него не было никакой угрозы сабмишенов. Волк просто отдыхал, восстанавливал силы и бил в ответ. В этот раз мы будем действовать по-другому.

Во время первого боя я был очень рад, потому что я говорил кучу дерьма, но в итоге все это оказалось правдой. Все критиковали меня, но до них не доходило. После моих комментариев я получил кучу хейта, но после боя мне было приятно читать всех этих интернет-троллей«, — сказал Submission Radio.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Аделия Петросян выиграла первый этап «Гран-при России» с двумя падениями и ошибкой
Тарасенко забил первый гол за новый клуб и затмил Кучерова. У «Тампы» проблемы без Василевского
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Материалы сюжета: UFC 294: Ислам Махачев — Алекс Волкановски и Хамзат Чимаев — Камару Усман
Бо Никал: «UFC не хотели, чтобы я приехал в Абу-Даби и уничтожил Чимаева»
Хабиб: «Мой отец относился к Исламу Махачеву как к своему сыну»
Махачев назвал самый сложный бой в его жизни
Камил Гаджиев: «Махачев в этот раз выиграет у Волкановски более убедительно»
Камил Гаджиев - о поединке Чимаева и Усмана: «Если бы бой был пятираундовый, то Усман был бы фаворитом»
Волкановски: «Постараюсь не затянуть бой на пять раундов. Я планирую нокаутировать Махачева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб: «Мой отец относился к Исламу Махачеву как к своему сыну»
Новости
RSS RSS
Все новости