Тренер Волкановски: «Махачев не умеет делать сабмишены»

Крейг Джонс, тренер действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), заявил, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) в первом бою не представлял угрозы Волкановски в борьбе.

«Перед первым боем мы много времени посвятили работе над защитой от сабмишенов, но, как мы узнали, Ислам не умеет делать никаких сабмишенов. Он просто висит на твоей спине 20 минут боя. На этот раз мы выберемся из его контроля со спины. В прошлый раз от него не было никакой угрозы сабмишенов. Волк просто отдыхал, восстанавливал силы и бил в ответ. В этот раз мы будем действовать по-другому.

Во время первого боя я был очень рад, потому что я говорил кучу дерьма, но в итоге все это оказалось правдой. Все критиковали меня, но до них не доходило. После моих комментариев я получил кучу хейта, но после боя мне было приятно читать всех этих интернет-троллей«, — сказал Submission Radio.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.