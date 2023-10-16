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Хабиб: «Мой отец относился к Исламу Махачеву как к своему сыну»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) был любимчиком его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Ислам был одним из его любимчиков, и он действительно относился к нему как к своему сыну. Ему очень нравилась его дисциплина, собранность, чемпионский менталитет. Я был так горд, когда Ислам выиграл титул. Я даже не знаю, когда я был больше счастлив: когда я выиграл титул или когда его выиграл Ислам», — сказал Нурмагомедов на UFC Countdown.

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Абдулманап Нурмагомедов
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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ММА
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