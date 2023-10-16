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Сегодня, 13:31

Бо Никал: «UFC не хотели, чтобы я приехал в Абу-Даби и уничтожил Чимаева»

Давид Хачатрян
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27-летний американский средневес Бо Никал (5-0) заявил, что ему даже не предлагали выйти на коротком уведомлении против Хамзата Чимаева (12-0).

«Я был разочарован, что они не попросили меня выйти на замену, — сказал Никал на своем YouTube-канале. — Я ожидал, что меня хотя бы спросят: «Эй, ты хочешь поработать?» Но нет. Просто тишина. Никаких предложений от UFC. Думаю, они не хотели, чтобы я приехал в Абу-Даби за 10 дней и разгромил их парня на глазах у его родной публики. Они даже не спрашивали, да это и не было вариантом. Мы сделаем это в другой раз».

Чимаев и экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет соглавным событием вечера.

Бо Никал
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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