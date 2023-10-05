Майкл Чендлер назвал возможную дату боя с Конором: «Это будет исторический турнир»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) предполагает, что его бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) состоится на UFC 300 в апреле.

«Статус поединка таков, что он все еще состоится, это однозначно, — сказал Чендлер в эфире The MMA Hour. — Место еще не забронировано. Не может быть такого, чтобы Конор вернулся и не дрался со мной. Если Конор не будет драться со мной, он, скорее всего, не вернется вообще.

На данный момент, если рассуждать дедуктивно и методом исключения, в ноябре и декабре уже есть главные события, а наш бой никак не может не быть главным событием. Поэтому мы подеремся в 2024 году. Я готов драться в январе, феврале, марте, апреле, мае… Когда угодно. Так что посмотрим. Вполне логично, что UFC готовит исторический турнир. Мне не сказали, когда мы встретимся, но я не удивлюсь, если мы подеремся на UFC 300».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.