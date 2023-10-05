Мовсар Евлоев и Арнольд Аллен подерутся 20 января на UFC 297

Девятный номер рейтинга полулегкого веса UFC россиянин Мовсар Евлоев (17-0) встретится с четвертым номером рейтинга англичанином Арнольдом Алленом (19-2) 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада. Об этом сообщили инсайдер JudoBetter995 и Red Fury MMA в соцсетях.

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Аллен в прошлом бою проиграл Максу Холлоуэю (25-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.