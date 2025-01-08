Махачев — о завершении карьеры: «Остановлюсь, когда молодые начнут меня превосходить»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Тренируюсь с кучей молодых парней. Если я почувствую, что они меня нагоняют, что они меня превосходят, то тогда зачем мне издеваться над собой? В таком случае я остановлюсь. Но до такого пока еще не дошло. И мне вообще кажется, что сейчас я на подъеме», — приводит слова Махачева Вloodyelbow.

Свой ближайший бой Махачев (26-1) проведет против Армана Царукяна (22-3) в турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь с 18 на 19 января. В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.