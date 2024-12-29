Двалившили: «Я мог бы выиграть президентские выборы в Грузии, но не хочу соваться в политику»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что мог бы стать президентом родной страны.

«Думаю, если я сейчас стану участвовать в президентских выборах, то могу стать президентом Грузии. Серьезно. Но я держусь подальше от политики, потому что там много грязи и драмы. Не хочу туда соваться. Хочу заниматься тем, что умею и знаю — боями», — сказал Двалишвили в интервью пресс-службе UFC.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.

В ночь на 19 января грузин будет биться за титул в легком весе с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Бой станет соглавным событием вечера.