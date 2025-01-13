Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:27

Бадаев — о реванше Махачева и Царукяна: «Исламу предстоит один из самых тяжелых поединков»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, чего ожидает от предстоящего реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в рамках UFC 311.

«У Махачева есть мотивированный и голодный оппонент, жаждущий пояс. Ислам выше с технической точки зрения, но у Царукяна хорошие кондиции, и он сам по себе фактурный парень. Физически сильный и, что самое главное, с характером и готовностью идти до конца. Махачеву предстоит один из самых тяжелых поединков. Арман хорошо настроен и он готов идти до конца. Но класс Махачева скажется. Это должен быть хороший вечер для команды Хабиба Нурмагомедова», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Бадаева.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Чемпион UFC в легком весе Махачев (26-1) подерется с Царукяном (22-3) в четвертой защите пояса в ночь с 18-го на 19 января на турнире UFC 311. В первом поединке в апреле 2019 года Махачев победил единогласным решением судей.

Источник: mma.metaratings.ru
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
Читайте также
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
Фигуристка Александра Трусова-Игнатова ждет ребенка
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Тагир Уланбеков против Клейтона Карпентера: во сколько начнется бой UFC 311
«Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Что говорили друг о друге Махачев и Царукян
UFC 311: какие бои в главном карде турнира
UFC 311: когда пройдет турнир Махачев vs Царукян и Умар Нурмагомедов vs Двалишвили
Махачев: «Моей мечтой было сразиться с Фергюсоном»
Монсон — о бое Махачева и Царукяна: «Мне нравится стиль Ислама. Но Арман окажет сопротивление»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Спивак против Жаилтона Алмейды: во сколько начнется бой UFC 311

Тагир Уланбеков против Клейтона Карпентера: во сколько начнется бой UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости