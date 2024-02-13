Ариэль Хельвани заявил, что Чимаев и Эдвардс должны возглавить UFC 300

Известный инсайдер Ариэль Хельвани в эфире The MMA Hour сообщил, что, скорее всего, чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3) подерется с Хамзатом Чимаевым (13-0) на UFC 300 в качестве главного события турнира.

«Также рассматриваются варианты: Дрикус дю Плесси против Исраэля Адесаньи, дю Плесси против Чимаева и Эдвардс против Белала Мухаммада», — сообщает MMA Orbit со ссылкой на Хельвани.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.