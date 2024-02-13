Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:32

Ариэль Хельвани заявил, что Чимаев и Эдвардс должны возглавить UFC 300

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный инсайдер Ариэль Хельвани в эфире The MMA Hour сообщил, что, скорее всего, чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3) подерется с Хамзатом Чимаевым (13-0) на UFC 300 в качестве главного события турнира.

«Также рассматриваются варианты: Дрикус дю Плесси против Исраэля Адесаньи, дю Плесси против Чимаева и Эдвардс против Белала Мухаммада», — сообщает MMA Orbit со ссылкой на Хельвани.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Леон Эдвардс
Хамзат Чимаев
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Легенда российского тенниса Кафельников отметит 50-летие
История Брюса Уиллиса: от «Крепкого орешка» до болезни
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Джон Джонс: «Мне предложили выступить на UFC 300»
Майкл Биспинг дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя на UFC 300
Федор Емельяненко — о бое против Леснара на UFC 300: «Я закончил с ММА, я обещал»
Крис Сайборг обратилась к Дане Уайту: «Дай мне реванш с Нуньес на UFC 300»
Ариэль Хельвани: «Адесанья не сможет подраться на UFC 300»
Том Аспиналл: «UFC предложили мне бой против Миочича на UFC 300, но Стипе отказался»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев заявил, что не будет выступать в турнире UFC 300 из-за Рамадана

Джек Херманссон открыт для боя с Хамзатом Чимаевым
Новости
RSS RSS
Все новости