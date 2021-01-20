Душил до отключки. Брат Хабиба брутально дебютировал в UFC

Умар Нурмагомедов не оставил ни шанса Сергею Морозову из Казахстана. Символично, что первый бой в UFC он провел спустя ровно девять лет после дебюта Хабиба.

Бой Нурмагомедова и Морозова должен был состояться еще 24 октября, в том карде UFC 254, который возглавлял поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Однако Умар заболел свинкой, из-за чего бой пришлось перенести. К счастью, в этот раз и он, и Сергей ничем не заразились, обошлись без травм, и их долгожданный поединок состоялся.

Умару 24 года. Что его отличает от многих других бойцов из команды Хабиба, так это то, что его база — не борьба, а ударка — тайский бокс. К поединку с Морозовым он подошел с рекордом 12-0. Правда, Морозов стал первым более-менее известным соперником Нурмагомедова. Умар, хоть и стал чемпионом GFC в 2019-м, раньше бился с ноунеймами. Кстати, 2020-й он пропустил полностью. Его дебют в UFC сначала планировался даже не на октябрь 2020-го, а на апрель, но пандемия коронавируса все испортила. Что касается степени родства Умара и Хабиба, то они троюродные братья (а не двоюродные, как это принято считать).

Морозов — бывший чемпион М-1, опытный, возрастной для легчайшего веса, один из хедлайнеров ведущего казахстанского клуба Arlan. Хороший оппонент для старта в UFC. Пять лет назад Сергей ездил на сборы к Абдулманапу Нурмагомедову и даже стоял в парах с юным Умаром. Но с тех пор брат Хабиба очень сильно прибавил — в чем Морозов убедился на Бойцовском острове.

Первое, что бросилось в глаза, так это преимущество Нурмагомедова в габаритах. Перед нами будто были бойцы из разных весовых категорий. Умар начал бой с киков — бил как в голову, так и в корпус. Всего в первом раунде он выбросил их не меньше семи — не потряс соперника, но дал понять, что его ноги — опасное оружие.

Under a watchful Eagle eye. ?



The highly anticipated debut of ?? @UmarNmgdv is NEXT. #UFCFightIsland8 pic.twitter.com/KjyYbifAba — UFC Europe (@UFCEurope) January 20, 2021

Потом Морозов неплохо попал правой, но был тут же переведен на пол. Нурмагомедов залез ему за спину, однако преимущество так и не развил: Сергей хорошо оборонялся и в итоге сумел подняться. В конце раунда у Умара прошел еще один тейкдаун — после очередного размашистого удара казахстанца. По сути, кроме этой размахайки справа Морозов больше ничего противнику так и не противопоставил.

Второй раунд начался с точного хед-кика от Нурмагомедова — левой ногой (притом что до этого он бил в основном правой). Морозов пошатнулся, Умар зажал его к сетке — чтобы добить. Сергей выстоял, но дагестанец продолжил давление. Нурмагомедов сделал еще один тейкдаун. Морозов быстро поднялся, но Умар буквально тут же снова оказался у него за спиной — и опять он сделал проход, когда оппонент выбросил правый кросс. На этот раз выбраться у Сергея не получилось — Нурмагомедов душил его до тех пор, пока соперник не заснул. Отличный бой в исполнении брата Хабиба.

Сам же Хабиб был секундантом Умара (подсказки давал в основном на аварском — чтобы Морозов ничего не понял), а после боя выступил в роли его переводчика.

«Я счастлив! — сказал Умар во флеш-интервью. — Девять лет назад этот парень (показывает на Хабиба. — Прим. «СЭ») зашел в ринг и точно так же закончил свой дебют. Я рад, что смог повторить этот прием!»

Действительно, Хабиб провел первый бой в UFC ровно девять лет назад. Можно сказать, что Умар дебютировал даже лучше — он победил Морозова во втором раунде, а Хабиб вынудил сдаться Камала Шалоруса в третьем.