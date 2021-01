Сен-Пьер совмещал вечеринки с чемпионством. Его тренера рвало после этих гулянок, а Жоржу хоть бы что

Пил и танцевал до пяти утра, а потом шел на спарринги.

Один из величайших бойцов в истории UFC Жорж Сен-Пьер (26-2) стал, пожалуй, первым человеком в ММА, кто вывел тренировочный процесс на научный уровень. Канадец нанимал команду диетологов и поваров за 50 тысяч долларов в год, чтобы они помогли ему набрать 5 кг чистой мышечной массы, привлекал для своего атлетического роста тренера по функционалке Джонатана Чэймберга, работавшего со звездами NFL и MLB, сам читал много книг по психологии и питанию, анализировал видео боев вместе с тренерами, постоянно предлагая новые идеи...

Однако до определенного момента карьеры, когда он уже успел побывать чемпионом и потерять титул, а также построить рекорд 9-2 в UFC, Жорж был большим любителем ночной жизни. По словам его первого тренера по ММА Кристофа Мидо, вечеринки помогали Сен-Пьеру почувствовать всю полноту жизни.

Жорж Сен-Пьер на вечеринке.

Мидо вспоминает тот период в жизни чемпиона, а также приводит один крайне интересный факт — оказывается, канадец любил тренироваться сразу после обильного приема пищи.

«Жорж мог провести трехчасовую тренировку, затем плотно покушать, закончив обед гигантским шоколадным пирожным, и затем снова пойти в зал, — пишет Мидо в книге воспоминаний «The Way of The Fight». — После такого обеда я думал, что можно расслабиться и идти домой, как вдруг он говорил: «Нам нужно поскорее приступать к следующей тренировке, пока пища не начала перевариваться». И он шел тренироваться! Он работал с весом и делал прыжки с разведением рук и ног. В такие моменты я просто не мог поверить в происходящее.

Он отрабатывал эту тренировку, и потом мы шли в устричный бар. И здесь я уже думал: «О'кей, на этом точно конец. Никто не сможет тренироваться после того, как набил полное брюхо устриц». Но мы съедали устрицы, и Жорж вел меня на йогу. И не на легонькую йогу, а в какой-то дикий йога-рум, где мы два часа изгибались и вкалывали. Он тянулся, делал упражнения, а я блевал устрицами в мусорный бак.

А однажды он выкинул со мной просто страшный трюк. Мы были в Лондоне на сборах. После трех безумных по нагрузке дней Джордж подошел ко мне и сказал: «Тренер, сегодня мы пойдем гулять, пить водку и веселиться. А завтра пропустим тренировку. Мы и так всю неделю пахали, пора немного расслабиться». Я помню, как подумал: «Наконец-то. Я смогу погулять и выпить, отдохнуть». Мы здорово погуляли и в пять утра идем домой. Он берет меня за плечо и говорит: «Тренер, я обманул тебя вчера». «В чем обманул?» — «Но я обманул ради твоего же блага. Через несколько часов у тебя будет возможность поспарринговать с самим Ройсом Грейси! Сам подумай: если бы я сразу сказал тебе, что наутро у нас будут спарринги, и приедет телевидение, и будет Ройс Грейси, ты бы ни за что не пошел с нами на вечеринку. Поэтому мне пришлось обмануть тебя».

Я помню, как ругался про себя по-французски: «Mon esti de tabarnak!» Я был пьян, измотан и встревожен. Мы вернулись в отель. Я пошел в ванную, засунул палец в рот и проблевался. Мы поспали где-то час и пошли на спарринги. Все прошло хорошо, но я чувствовал себя просто чудовищно. В тот вечер я понял одну вещь о Жорже. Если бы у него были только его тренировки и его дисциплина, он не чувствовал бы полноту жизни. Ему нужно было ходить на вечеринки, чтобы чувствовать жизнь, чувствовать эту человечность в себе и вокруг. Жорж — единственный пример, который я когда-либо видел, когда человек мог совмещать вечеринки и яркую личную жизнь с режимом чемпиона и включаться в работу, даже будучи пьяным в пять утра. Я так не мог. И никто не мог".