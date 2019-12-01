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Забит Магомедшарипов: «Многие критикуют мою выносливость»

14:51
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Четвертый номер рейтинга полулегковесов UFC Забит Магомедшарипов ответил болельщикам, которые считают серьезной проблемой его выносливость в бою.

— Многие критикуют мою выносливость, не задумываясь, сколько энергии может отнимать нестандартная работа в бою, — написал российский боец в Instagram. — Я всегда стремлюсь порадовать своих болельщиков, но, конечно функционал будем подтягивать по любому. Зрелищность в бою или простая победа без риска? Чему бы вы отдали приоритет?

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