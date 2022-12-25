Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:48

Ян Блахович дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) успешно защитит титул в бою с Александром Волкановски (25-1).

«Защитит ли титул Махачев? Да, я так думаю. Сейчас я не вижу никого, кто мог бы его остановить. Может быть в следующем году кто-то появится и попытается его победить, но, учитывая, как он дрался с Оливейрой, никто прямо сейчас не сможет его победить», — приводит слова Блаховича Sportskeeda MMA.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Ян Блахович
UFC
ММА
0
Читайте также
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Волкановски пригласил самбиста в тренировочный лагерь для подготовки к Махачеву
Волкановски: «Бой с Махачевым — это большой вызов»
Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя Махачева и Волкановски
Экс-чемпион Bellator Эй Джей Макки назвал ключевой фактор в бою Махачева и Волкановски
Арман Царукян: «Волкановски даст тяжелый бой Махачеву»
Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джаред Каннонье признался, что плакал после боя с Адесаньей
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости