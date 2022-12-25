Ян Блахович дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) успешно защитит титул в бою с Александром Волкановски (25-1).

«Защитит ли титул Махачев? Да, я так думаю. Сейчас я не вижу никого, кто мог бы его остановить. Может быть в следующем году кто-то появится и попытается его победить, но, учитывая, как он дрался с Оливейрой, никто прямо сейчас не сможет его победить», — приводит слова Блаховича Sportskeeda MMA.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.