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Сегодня, 13:04

Джаред Каннонье признался, что плакал после боя с Адесаньей

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (16-6) рассказал, что был очень расстроен своим выступлением в бою с экс-чемпионом промоушена Исраэлем Адесаньей (23-2).

«Слезы — это не признак слабости, а биологическая реакция человека, которая помогает снять стресс и напряжение, — сказал Каннонье в интервью The MMA Hour. — Не поймите меня неправильно, я плакал не потому, что хотел, чтобы меня пожалели — мне просто было обидно за свое выступление. По дороге домой я чувствовал себя в порядке. Я просто отпустил это».

Каннонье проиграл Адесанье единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45). Бой состоялся 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Исраэль Адесанья
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