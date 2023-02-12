Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:57

Яир Родригес победил Джоша Эметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Мексиканец Яир Родригес победил американца Джоша Эмметта в со-главном поединке турнира UFC 284.

Родригес выиграл удушающим приемом во втором раунде и стал временным чемпионом в полулегком весе.

На счету 30-летнего Родригеса 15 побед и 3 поражения в ММА, у 37-летнего Эмметта 18 побед и 3 поражения в карьере.

Главным событием турнира UFC 284 станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за чемпионский пояс в легком весе.

0
Читайте также
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Mercedes разломило надвое в результате столкновения со столбом в Москве
Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео нокаута Тафы в поединке с Портером на UFC 284
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости