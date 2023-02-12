Яир Родригес победил Джоша Эметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

Мексиканец Яир Родригес победил американца Джоша Эмметта в со-главном поединке турнира UFC 284.

Родригес выиграл удушающим приемом во втором раунде и стал временным чемпионом в полулегком весе.

На счету 30-летнего Родригеса 15 побед и 3 поражения в ММА, у 37-летнего Эмметта 18 побед и 3 поражения в карьере.

Главным событием турнира UFC 284 станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за чемпионский пояс в легком весе.