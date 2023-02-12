Яир Родригес: «Я отрабатывал этот сабмишен именно в такой вариации. Мечтал о таком успехе с детства»

Мексиканец Яир Родригес поделился эмоциями от победы в бою с американцем Джошем Эмметта в со-главном поединке турнира UFC 284.

Родригес выиграл удушающим приемом во втором раунде и стал временным чемпионом в полулегком весе.

«Я часто визуализировал этот момент, какие красивые слова я скажу... В первую очередь хочу поблагодарить публику, которая пришла сюда. Вы лучшие зрители в мире, ***! Я говорил вам это всю неделю и буду говорить всегда. Вы преданные и дикие!

Я много отрабатывал этот сабмишен, именно в такой вариации, когда я подсовываю свою стопу под мое колено. Я делал его когда-то раньше в моей карьере, много лет назад, и я научился этой вариации с треугольником прям в тот же день боя, и вот сегодня эта возможность представилась уже в этом поединке, и я воспользовался ей. Хочу выразить уважение Джошу Эмметту, он как следует попал по мне в первом раунде, потом повалил на землю.

Для меня многое значит, то, что сейчас произошло, я мечтал об этом с детства. Моя семья здесь, я просто не могу выразить достаточно благодарности Богу. Спасибо и UFC, которые верили в меня с первого дня. Волкановски? Я не знаю, когда мы встретимся, у него сейчас бой, я не хочу отвлекать его, желаю ему всего наилучшего, как и Исламу».

На счету 30-летнего Родригеса 15 побед и 3 поражения в ММА, у 37-летнего Эмметта 18 побед и 3 поражения в карьере.