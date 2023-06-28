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Сегодня, 11:35

Волкановски принял вызов Топурии: «Дайте мне этого парня!»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) заявил, что готов подраться с Илией Топурией (14-0) после боя с временным чемпионом в полулегком весе Яиром Родригесом (15-3).

«Я слышу, как люди говорят о том, чтобы Илия дрался с кем-то другим. Нет! Просто дайте мне? этого парня! — сказал Волкановски в интервью Даниэлю Кормье. — Если честно, я не собираюсь слишком много болтать. Он хороший боец. Но чем больше я буду говорить, тем меньше я буду раскручивать бой. Но он великолепен.
Я хочу новые вызовы, я хочу оставаться активным. Все с восторгом говорят об этом парне. А мне нужно побеспокоиться о Яире. Сначала я буду думать о нем, потому что я вижу в нем гораздо большую угрозу, чем в Илии».

Волкановски следующий бой проведет против Родригеса 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

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