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Сегодня, 11:01

Илон Маск провел тренировку по джиу-джитсу с американо-российским ученым

Давид Хачатрян
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Илон Маск.
Фото AFP

Один из самых богатых людей мира Илон Маск несколько часов занимался джиу-джитсу с обладателем черного пояса по этому виду спорта Лексом Фридманом — американским ученым и подкастером, который родился в СССР.

«Я очень впечатлен его силой, мощью и мастерством, как на ногах, так и на земле. Это было эпично. Меня действительно вдохновляет, что Илон и Марк [Цукерберг] познают боевые искусства, и я считаю, что им лучше продолжать заниматься боевыми искусствами, а не драться в октагоне», — написал Фридман в Twitter.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Ранее Маск и Марк Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.

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