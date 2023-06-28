Илон Маск провел тренировку по джиу-джитсу с американо-российским ученым

Один из самых богатых людей мира Илон Маск несколько часов занимался джиу-джитсу с обладателем черного пояса по этому виду спорта Лексом Фридманом — американским ученым и подкастером, который родился в СССР.

«Я очень впечатлен его силой, мощью и мастерством, как на ногах, так и на земле. Это было эпично. Меня действительно вдохновляет, что Илон и Марк [Цукерберг] познают боевые искусства, и я считаю, что им лучше продолжать заниматься боевыми искусствами, а не драться в октагоне», — написал Фридман в Twitter.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Ранее Маск и Марк Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.