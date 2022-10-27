Волкановски хочет подраться с Дариушем после боя с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе, первый номер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий Алекс Волкановски заявил, что хочет встретиться с Бенеилем Дариушем в случае победы над чемпионом легкого веса Исламом Махачевым.

«На самом деле мне нравится Бенеил. Один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал, и к нему нет ничего, кроме уважения, — сказал Волкановски в интервью Submission Radio. — Он говорил о том, что готов подраться с кем угодно, если я следующий в очереди. Если он будет рядом с клеткой, когда я возьму этот пояс, скажу ему: «Эй, пару месяцев, давай сделаем. Где устроим этот бой?» Он любит драться. И мне это нравится. Если он проведет бой в рамках этого же карда, и я получу этот пояс, то я встречусь с ним через пару месяцев, если понадобится. Потому что он этого заслуживает».

Бой между Волкановски и Махачевым может состояться на турнире UFC 284, который пройдет 12 февраля 2023 года в Перте (Австралия).