Иржи Прохазка прошел 24 теста на допинг за один месяц

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) был протестирован USADA в три раза чаще, чем любой другой боец из ростера UFC. Об этом сообщил журналист TSN Sports Аарон Бронстетер в Twitter.

«Опираясь на данные из истории тестов USADA, Иржи Прохазка предоставил 24 образца для тестирования на наркотики за последний месяц, — написал Бронстетер. — Это очень странно, поскольку второй по количеству сданных тестов боец предоставил семь образцов».

Прохазка подерется с Гловером Тейшейрой (33-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США. В первом бою он победил бразильца удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.