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Допинг

Сегодня, 12:26

Иржи Прохазка прошел 24 теста на допинг за один месяц

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) был протестирован USADA в три раза чаще, чем любой другой боец из ростера UFC. Об этом сообщил журналист TSN Sports Аарон Бронстетер в Twitter.
«Опираясь на данные из истории тестов USADA, Иржи Прохазка предоставил 24 образца для тестирования на наркотики за последний месяц, — написал Бронстетер. — Это очень странно, поскольку второй по количеству сданных тестов боец предоставил семь образцов».
Прохазка подерется с Гловером Тейшейрой (33-8) 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США. В первом бою он победил бразильца удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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