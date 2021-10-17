Владимир Минеев: «Обожаю драться с химиками»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев поделился эмоциями после победы над Магомедом Исмаиловым в реванше.

«Конечно, после спаррингов к бою я выглядел немножко лучше, сейчас я даже не всех вижу здесь. Спасибо Маге за то, что мы сегодня смогли это сделать для вас, для всех болельщиков, спасибо всем, кто ждал этот поединок на протяжении трех лет.

Спасибо вот этим двум джентльменам, которые прилагали все усилия, чтобы мы вышли сегодня в клетку и заработали хорошие деньги для наших семей. Ну что еще остается сказать... Обожаю драться с химиками»?, – сказал Минеев на послематчевой пресс-конференции.

Минеев победил Исмаилова техническим нокаутом в главном событии турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи.