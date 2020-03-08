Виейра на UFC 248 удушающим приемом победил Сафарова

Российский боец Сапарбек Сафаров на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе (США) уступил Родолфо Виейра. Бразилец в конце первого раунда провел удушающий прием и одержал победу. Поединок прошел в среднем весе (до 83,9 кг).

На счету 33-летнего Сафарова 9 побед и 3 поражения в ММА (1-3 в UFC). У 30-летнего Виейры — 7 побед, 0 поражений (2-0 в UFC).

В главном бою вечера чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведет первую защиту титула. Новозеландец сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро.