Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:19

Вейли Жанг: «Я мечтала об этом каждый день и каждую ночь»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Китаянка Вейли Жанг прокомментировала свою победу над американкой Карлой Эспарзой в со-главном поединке турнира UFC 281.

Благодаря этой победе Жанг вернула себе титул чемпиона UFC в минимальном весе.

«Я вернулась, чувствую себя, как будто попала в мечту. Каждый день я мечтала об этом, с того дня, как потеряла титул. Каждый день и каждую ночь и вот я вернулась. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал, моей семье.
В прошлый раз, когда я взяла титул, вся моя страна была со мной, я чувствовала огромную поддержку, сегодня я взяла титул в США, и мои чувства те же самые, я ощущаю всю вашу поддержку со всего мира. Я Вейли Жанг, я принадлежу всему миру! Финиш? Я могу закончить бой любым способом, сабмишен — лишь один из них. Мы все проходим через трудности, но никогда нельзя сдаваться, нужно упираться, и тогда победа придет!», — сказала Жанг.

После боя с Эспарзой на счету Жанг 23 победы и 3 поражения в карьере.

0
Читайте также
Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC
Медведева быстро забыла Милохина. Она зажгла с новым партнером
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вейли задушила Эспарзу и стала чемпионкой UFC в минимальном весе

Родригес и Эмметт проведут бой за временный титул UFC в полулегком весе в феврале
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости