В Росавиации объяснили, может ли Хабиб вылететь в США на частном самолете

В пресс-службе Росавиации рассказали «СЭ», существует ли сейчас возможность у граждан РФ вылететь в США на частном самолете.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) заявил, что не может вылететь из России на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок намечен на 18 апреля на UFC 249. Предполагаемое место турнира — один из городов в штате Флорида. 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение. Еще в понедельник оставались регулярные рейсы «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк, но исчезли и они — за исключением одного (3 апреля, данные на 1 апреля 14:30 мск).

В пресс-службе Росавиации сообщили, что частные авиаперелеты не остановлены.



— Для того, чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США, — сказали «СЭ» в пресс-службе Росавиации. — Компании, которые совершают частные авиаперевозки, обычно знают, какие документы необходимо иметь пассажиру, чтобы не получилось так, что по прибытии его не пустят на границе.



— Ограничений для бизнес-авиации на вылет из России сейчас нет, — отметили в пресс-службе. — При наличии разрешения воздушное судно сможет вылететь в США. Но есть ограничения на прилет, которые были утверждены в понедельник на заседании Оперативного штаба Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, у него могут возникнуть определенные проблемы с возвращением.

Согласно новым ограничениям, прилет граждан из-за рубежа в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в других субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки. (Илья Андреев)