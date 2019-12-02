В Махачкале открыли школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова отца и тренера обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

— Сегодня мы присутствуем на открытии школы нашего заслуженного тренера Российского Федерации Абдулманапа Нурмагомедова, которая построена за счет семьи Нурмагомедовых и тех, кто им помогал, — приводит ТАСС слова главы Дагестана Владимира Васильева.

— Это очень важно. Такую возможность мы обсуждали и с главой государства и руководителем республики. Так что сегодняшнее открытие школы — это только начало, в будущем мы будем развиваться и расширяться, — сказал Хабиб Нурмагомедов.