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Сегодня, 11:20

Умар Нурмагомедов назвал бой мечты: «Пожалуйста, дай мне шанс»

Давид Хачатрян
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Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (16-0) обратился к экс-чемпиону легчайшего веса Доминику Крузу (24-4) с просьбой принять с ним поединок.

«Бой против Круза — бой мечты. Погнали, Доминик! Я уважаю тебя. Пожалуйста, дай мне шанс. Это будет отличный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.

«Никто не хочет драться с Умаром, — написал Али Абдель-Азиз в Twitter. — Умар должен подраться против легенды».

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Круз прошлый бой проиграл Марлону Вере (20-7) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 13 августа 2022-го на UFC on ESPN 41.

Умар Нурмагомедов
UFC
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