Макгрегор ответил Оливейре: «Закрой свой рот, лошара»

Макгрегор отреагировал на прогноз Оливейры, который заявил, что Чендлер побьет ирландца

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на прогноз экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (33-9), который заявил, что Майкл Чендлер (23-8) побьет ирландца.

«Закрой свой рот, лошара. Я веду против бразильских бойцов со счетом 2-0. Вообще, даже 3-0, потому что РДА [Рафаэль Дос Аньос] наложил кирпичей», — написал Макгрегор в Twitter.

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.