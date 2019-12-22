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Тухугов проведет бой с Агиларом на турнире в Новой Зеландии

17:17
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Российский боец Зубайра Тухугов проведет поединок против американца Кевина Агилара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Новой Зеландии, сообщает ТАСС.

Турнир UFC пройдет 23 февраля в Окленде. В активе Агилара 17 побед и два поражения. На счету Тухугова, который входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 18 побед, четыре поражения и одна ничья.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7399703

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