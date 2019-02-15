Такого поздравления с Днем святого Валентина вы не ждали

UFC вчера, 14 февраля особенным образом поздравила с Днем святого Валентина подписчиков в своем Твиттере. Американская спортивная организация опубликовала видеоролик, где один из бойцов наносит удар коленом в голову своему оппоненту.
UFC изменил известную фразу: "All you need is love" (прим. "СЭ" – перевод: "Все, что тебе нужно – это любовь), где вместо "need" поставил слово "knee'd" (прим. "СЭ" – knee ("колено")).
– All you knee'd is love, – написал UFC в Твиттере.
All you knee'd is love ❤️ 💕 😍#ValentinesDay pic.twitter.com/WbkBaEPyTu– UFC (@ufc) 14 февраля 2019 г.
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