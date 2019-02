Такого поздравления с Днем святого Валентина вы не ждали

UFC вчера, 14 февраля особенным образом поздравила с Днем святого Валентина подписчиков в своем Твиттере. Американская спортивная организация опубликовала видеоролик, где один из бойцов наносит удар коленом в голову своему оппоненту.

UFC изменил известную фразу: "All you need is love" (прим. "СЭ" – перевод: "Все, что тебе нужно – это любовь), где вместо "need" поставил слово "knee'd" (прим. "СЭ" – knee ("колено")).

– All you knee'd is love, – написал UFC в Твиттере.