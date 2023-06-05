Союз MMA России не был в курсе о проведении турнира в Белогорске, где после нокаута умер 16-летний подросток

Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по смешанным единоборствам в Белогорске, на котором погиб 16-летний подросток Богдан Пушкарев. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Турнир прошел 4 июня. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения.

Как отмечает источник, по факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело. Организаторам Кубка грозит до шести лет тюремного заключения.