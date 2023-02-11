Сидельников считает, что Махачеву не стоит идти за поясом в полусредний вес

Российский боец Кирилл Сидельников рассказал, что думает о желании россиянина Ислама Махачева и его команды побороться за второй чемпионский пояс в полусреднем весе.

«Я думаю, Исламу не стоит идти за поясом в полусредний вес. Смысл в этом? Кому-то что-то доказать? Если он и так чемпион, то одного пояса достаточно. Лучше нести один пояс, а за двумя зайцами не угонишься. Это было не раз, когда многие бойцы UFC были с двумя поясами, а потом в итоге оставались ни с чем. Поэтому лучше нацелиться на один пояс и дальше идти с ним», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

12 февраля Махачев проведет бой против австралийца Александра Волкановски в рамках турнира UFC 284. Поединок начнется не ранее 6.00 по московскому времени.