Эксперт Артем Резников дал свой прогноз на бой Махачев — Волкановски

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников дал свой прогноз на бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски в рамках UFC 284.

«Только со стороны кажется, что разница в четыре килограмма является небольшой. Но она скажется в бою. Я не видел, чтобы кто-то оказывал реальное сопротивление Исламу в последних боях. Все будет зависеть от того, насколько у Волкановски получился остановить борьбу Махачева. Получится, тогда есть шанс. Не сможет, в первом раунде все будет понятно. Шансов у Волкановски не так много, но они есть. Он — хороший ударник, у него хорошее кардио, хорошая серия побед. Человек давно не проигрывал. Шансы невелики. Почему-то думаю, что в третьем раунде все закончится», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Махачев (23-1) и Волкановски (25-1) встретятся на турнире UFC 284, который состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.