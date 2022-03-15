Шон О'Мэлли: «Конор побьет Усмана и Чимаева»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли считает, что Конор Макгрегор способен побить Камару Усмана, Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона.

«Если Чимаев победит Бернса, то стоит организовать ему бой с Камару Усманом, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Но есть один человек, который может побить их обоих. Это Конор Макгрегор. В любом весе, в любое время, в любом месте. Думаю, что он одолеет и Усмана, и Чимаева, и Ковингтона».

В последних четырех поединках ирландский боец потерпел три поражения. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264. Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.