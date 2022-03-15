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Сегодня, 17:08

Александр Волкановски назвал свой бой мечты

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что для боя с Конором Макгрегором он мог бы подняться до полусреднего веса.

«Конор всегда будет на слуху, — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу MMA News. — Вы должны помнить, что он был чемпионом моего дивизиона. В полулегком весе я победил других чемпионов, вроде Альдо и Холлоуэя. Так что бой с Конором имеет смысл. Эта моя мечта. Мы бы устроили большое шоу. Заработали бы кучу денег. Конор непобедим в полулегком весе.

Если у меня была бы возможность с ним подраться, я бы выступил даже в полусреднем весе. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я сконцентрирован на бое с Зомби».

Волкановски подерется с Корейским Зомби 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Конор Макгрегор
UFC
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