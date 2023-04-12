Шлеменко перед поединком с Эномото назвал его сильные стороны

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что думает о предстоящем бое со швейцарцем Ясубеем Эномото. Он считает, что одна из его сильных сторон — это работа в стойке.

«Я как раз пересматривал этот бой с утра. Хотел посмотреть, как там все было, как я работал. Хочу отметить его сильную сторону — он стойкий боец. Его тяжело вырубить, у него крепкая голова. И одна из его сильных сторон — работа в стойке.

В стойке это очень достойный и сильный соперник, который может дать фору многим боксерам. Он легкий и хорошо бьет, а нестандартная техника делает его опасным», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.