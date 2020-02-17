«Рот закрой». Гончаров и Вахаев повздорили во время интервью
Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров и претендент на титул Мухумат Вахаев поругались во время записи интервью для Youtube-канала АСА.
— Ты первый бой забыл, что ли? — сказал Гончаров.
— Послушай, ты свой бой пробежал...
— Первый бой помнишь?
— Послушай, я тебе говорю!
— Я тебя слышу! Я тебя слышу. Я тебя слышу.
— Вот слушай. Закрой свой рот и слушай.
— В смысле закрой рот? Ты мне рот не закрывай.
— Я тебе его закрою.
— Вот в пятницу придешь, посмотрим, как ты его закроешь.
— В пятницу закрою, если сейчас его не закроешь.
— Попробуй.
— В смысле?
— Попробуй закрой.
После этого бойцы поднялись со стульев, но драки не произошло — те, кто был на съемках, кинулись их разнимать.
Бой между Гончаровым и Вахаевым состоится 21 февраля в Краснодаре.
29-летний Вахаев за карьеру одержал 8 побед при 4 поражениях, еще один его бой завершился вничью. 33-летний Гончаров провел 17 боев, выиграв 14 из них.