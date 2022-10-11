Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 октября, 16:48

Сергей Павлович подерется с Тай Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (16-1) проведет бой с австралийцем Тай Туивасой (14-4) 3 декабря на UFC Fight Night в Орландо, США. Об этом сообщило издание MMA Junkie.

В случае победы Павлович может оказаться на 4-м месте в рейтинге UFC в тяжелом весе.
Павлович в прошлом бою победил Деррика Льюиса (26-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Туиваса в прошлом бою проиграл Сирилу Гану (11-1) 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция. Туиваса упал в нокаут в третьем раунде.

Сергей Павлович
UFC
ММА
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон Стриклэнд рассказал, как дрался с террористом

Гаджиев отреагировал на обещание Оливейры нокаутировать Махачева в первом раунде в турнире UFC 280
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости