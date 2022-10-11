Сергей Павлович подерется с Тай Туивасой 3 декабря на UFC Fight Night

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (16-1) проведет бой с австралийцем Тай Туивасой (14-4) 3 декабря на UFC Fight Night в Орландо, США. Об этом сообщило издание MMA Junkie.

В случае победы Павлович может оказаться на 4-м месте в рейтинге UFC в тяжелом весе.

Павлович в прошлом бою победил Деррика Льюиса (26-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

Туиваса в прошлом бою проиграл Сирилу Гану (11-1) 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция. Туиваса упал в нокаут в третьем раунде.