Российский боец Шеметов вызвал на бой Александра Емельяненко

Российский боец ММА Виталий Шеметов выложил пост в своем Instagram. Он вызвал Александра Емельяненко.

— Считаю, что Александр Емельяненко высказался в адрес русского экс-чемпиона UFC Олега Тактарова недостойно, — написал Шеметов. — Ты русский человек, вести себя так как ... Нехорошо произносить слова такого рода в адрес людей, как проститутка.

Давай бой с тобой по ММА, по боксу. Проявишь себя, а то на пенсионеров накидываешься по зову провокаторов. Когда мы тебе делали бой в «Легенде», ты из кандидатур 10 сильнейших бойцов выбрал себе «самого сильнейшего» бойца Боб Саппа, который до ринга спотыкался и не вылезал с «Макдональдса».

P. S. Нет плохой нации, есть плохие люди. У нас друзья разных наций, нужно в любой ситуации оставаться человеком!

На счету 34-летнего Шеметова 14 побед и 9 поражений в ММА. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.

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