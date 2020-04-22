Российский боец Шеметов вызвал на бой Александра Емельяненко
Российский боец ММА Виталий Шеметов выложил пост в своем Instagram. Он вызвал Александра Емельяненко.
— Считаю, что Александр Емельяненко высказался в адрес русского экс-чемпиона UFC Олега Тактарова недостойно, — написал Шеметов. — Ты русский человек, вести себя так как ... Нехорошо произносить слова такого рода в адрес людей, как проститутка.
Давай бой с тобой по ММА, по боксу. Проявишь себя, а то на пенсионеров накидываешься по зову провокаторов. Когда мы тебе делали бой в «Легенде», ты из кандидатур 10 сильнейших бойцов выбрал себе «самого сильнейшего» бойца Боб Саппа, который до ринга спотыкался и не вылезал с «Макдональдса».
P. S. Нет плохой нации, есть плохие люди. У нас друзья разных наций, нужно в любой ситуации оставаться человеком!
Считаю что @alexemelyanenko высказался в адрес Русского экс чемпиона UFC @olegtaktarov_official Не достойно . Ты русский человек «АЕ и вести себя так как ...это не хорошо произносить слава такого рода в адрес людей «Проститутка ,гандон ..» Давай бой с тобой по ММА по боксу проявишь себя ,а то на пенсионеров накидываешься по зову правокаторов .Проявишь себя ..Когда мы тебе делали бой в Легенде -1 ,ты из кандидатур 10 сильнейших бойцов выбрал ,себе самого @сильнейшего» бойца Боб Саап,который до ринга спотыкался и не вылазил с MacDonaldc . P.S нет плохой нации ,есть плохие люди .У нас друзья разных наций нужно в любой ситуации оставаться человеком ! . . @kamilgadzhiev @matchtv_channel @match.boets @a_lutikov @mmavestnik @a.bostanov @mmafightingdotcom @timsports_ru @gorillazmma @bloodandsweatmma @igorryazancev @igorkakdela_official @igorkakdela @mmauncensored__ @mma_fightnightlive @mma.joe @bellatormma @evolvemma @russian__mma @kamilgadzhiev @za.kadirov95 @za.kadirov.95
На счету 34-летнего Шеметова 14 побед и 9 поражений в ММА. На счету 38-летнего Александра 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.
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