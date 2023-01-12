Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:35

Шара Буллет рассказал, в каком весе будет выступать в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедов) в интервью «СЭ» рассказал, в какой весовой категории будет выступать в UFC.

«Думаю, в 84 кг (средний вес. — Прим. «СЭ»), — сказал Шара Буллет. — Это интересный вес, дивизион ударников. Мне более комфортно гонять до 84 кг. Если до 77 кг, то потрачу много сил, теряю много возможностей и уже не смогу продемонстрировать много возможностей. Думаю, в среднем весе стопроцентно должно получиться. Если мой вес упадет, буду весить 86-87 кг, то тогда, наверное, спущусь [в полусредний вес]».

В конце декабря стало известно, что Магомедов подписался в UFC. Согласно Sherdog и Tapology, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
0
Читайте также
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет про подписание в UFC: «Дана Уайт предложил эксклюзивные условия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости