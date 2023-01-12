Шара Буллет рассказал, в каком весе будет выступать в UFC

Российский боец Шара Буллет (настоящее имя Шарабутдин Магомедов) в интервью «СЭ» рассказал, в какой весовой категории будет выступать в UFC.

«Думаю, в 84 кг (средний вес. — Прим. «СЭ»), — сказал Шара Буллет. — Это интересный вес, дивизион ударников. Мне более комфортно гонять до 84 кг. Если до 77 кг, то потрачу много сил, теряю много возможностей и уже не смогу продемонстрировать много возможностей. Думаю, в среднем весе стопроцентно должно получиться. Если мой вес упадет, буду весить 86-87 кг, то тогда, наверное, спущусь [в полусредний вес]».

В конце декабря стало известно, что Магомедов подписался в UFC. Согласно Sherdog и Tapology, на счету Магомедова в ММА 11 побед и 0 поражений.