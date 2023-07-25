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Менеджер Александра Емельяненко рассказал о пребывании бойца в реабилитационном центре

Виталий Косик
Корреспондент
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о пребывании российского бойца в реабилитационном центре.

«Центр, в котором он сейчас находится, является узкопрофильным и нацелен как раз на то, чтобы пациенты не могли выпивать. К счастью, там я не увидел у него потребности в приеме алкоголя. Напротив, он полностью увлечен своей реабилитацией, выздоровлением. Дай бог, чтобы все так продолжалось и дальше. Я записал интервью с Сашей, а также с представителями центра. Они сказали, что самое сложное в процессе выхода из данного состояния — первые 30—40 дней. Этот срок всегда получается крайне непростым для человека, проходящего реабилитацию. Но в Ингушетии все заверили, что Александр преодолел данный путь достаточно легко. А сейчас с ним вообще нет никаких проблем. Емельяненко верен себе: он не пьет, полон амбиций и готов драться с кем угодно по любым правилам», — приводит слова Бурчака RT.

Ранее менеджер Александра Емельяненко рассказал о состоянии бойца.

12 июля Емельяненко рассказал, почему решил отправиться в Ингушетию на реабилитацию.

Источник: RT
Александр Емельяненко
ММА
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