Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между американцем Тони Фергюсоном и его соотечественником Джастином Гэтжи. Бой состоится 18 апреля в рамках UFC 249.

Соперником Фергюсона в Бруклине должен был стать чемпион организации в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Однако Хабиб остается на карантине в Дагестане и не может вернуться в США без точной локации боя во время пандемии коронавируса.

Сутки назад глава UFC Дана Уайт объявил: Нурмагомедов не примет участие в шоу UFC 249. Также Уайт сообщил, что победитель поединка между Фергюсоном и Гэтжи будет драться с Хабибом.

На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил. У 31-летнего Гэтжи — 23 боя, 21 победа и 2 поражения.

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