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Сегодня, 09:46

Реакция бойцов ММА на победу Махачева над Волкановски: «Ислам, снимаю шляпу!»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев (справа) и Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Бойцы ММА прокомментировали в соцсетях первую защиту титула Ислама Махачева (24-1) в легком весе в бою против чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-2).

Нейт Диас: «Ислам получил по заднице. Поздравляю, Волкановски»

Марлон Вера: «Я думал, что Волк победил»

Диллон Дэнис: «Александр Волкановски — новый чемпион UFC в легком весе»

Даниэль Кормье: «3-2. Волк ничего сегодня не потерял. Он боролся лучше, чем мы думали перед боем. Он никому не уступает в мире. Отличный бой»

Мохаммед Мокаев: «Ислам, поздравляю, чемп!»

Кевин Ли: «Поздравляю, Ислам! Ты первый номер. Снимаю шляпу»

Генри Сехудо: «Это был один из самых конкурентных поединков в истории спорта»

Мераб Двалишвили: «Воу, Алекс, отличный бой! Я не ожидал такого»

Рафаэль Физиев: «Отличный бой на высоком уровне»

Дэвин Хейни (абсолютный чемпион мира в легком весе по боксу): «Поздравляю, Ислам! Альхамдулиллах»

Белал Мухаммад: «Хочу увидеть реванш как можно скорее»

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев после боя. Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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