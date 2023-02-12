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Махачев — Волкановски и другие самые яркие броски UFC 284: видео

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ислам Махачев (слева) и Александр Волкановски.
Фото Getty Images

В воскресенье, 12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, главным поединком которого стал бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Также Махачев нанес Волкановски первое поражение в UFC. Австралиец выступает в промоушене с ноября 2016 года, до этого он выиграл 12 поединков в промоушене.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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