Махачев — Волкановски и другие самые яркие броски UFC 284: видео

В воскресенье, 12 февраля в Перте (Австралия) состоялся турнир UFC 284, главным поединком которого стал бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Также Махачев нанес Волкановски первое поражение в UFC. Австралиец выступает в промоушене с ноября 2016 года, до этого он выиграл 12 поединков в промоушене.