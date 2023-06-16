Бадаев рассказал, кто примет участие в новом Гран-при АСА

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал об участниках нового сезона Гран-при в легком весе.

«Мехди Дакаев, Дэйви Рамос, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мухамед Коков. Это уже четверка. Кто-то из нынешнего финала, может оба. Есть Али Багов. Нариман Аббасов, если созреет. Мы все еще его ждем», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

16 июня Артем Резников подерется с Эдуардом Вартаняном (24-4) в финале Гран-при ACA в легком весе в Сочи.