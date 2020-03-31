Порье готов заменить Хабиба в бою с Фергюсоном

Американец Дастин Порье выразил готовность заменить действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин должен на UFC 249 18 апреля встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но из-за карантина не может покинуть свою страну.

— 100% да, — ответил Порье в Twitter на вопрос фаната о желании заменить Хабиба.

У 36-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в ММА. У 31-летнего Порье 25 побед и 6 поражений.

Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена.