Перейра: «Хотел бы подраться с Джаредом Каннонье»

Бразильский боец UFC Алекс Перейра прокомментировал победу над соотечественником Бруну Силвой на UFC Fight Night 203.

«Многие критиковали мой грэпплинг, но я вышел и показал, какую работу я проделываю каждый день в зале. Я ждал такого боя от него, ждал, что он будет пытаться бороться, это ММА — нужно быть готовым ко всему. Что дальше? Джаред Каннонье делает отличную работу, стоит в очереди на титульный бой, я хотел бы подраться с ним», — сказал Перейра после боя.

Поединок в среднем весе завершился победой Перейры единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). На счету 34-летнего Перейры 5 побед и одно поражение, у 32-летнего Силвы 22 победы при 7 поражениях.