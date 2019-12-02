Орловский сделал странное заявление о Емельяненко

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский высказался о вероятном поединке с Александром Емельяненко. Он рассказал, что бой может состояться при определенных условиях.

— Кто знает, может быть, кривая сведет меня и с одним и со вторым братом когда-нибудь, так что поглядим, — сообщил Орловский, общаясь с фанатами Stories в своем Instagram. — Знаю, что Александр поливает всех грязью в Инстаграме и интернете. Если драться за большие бабки, главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам, потому что ходят слухи, что он не совсем здоров.