«Он любит трудиться». В «Ахмате» рассказали о тренировках Емельяненко

Старший тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал о тренировочном процессе Александра Емельяненко.

Боец прибыл в Грозный на прошлой неделе. По словам Бичуева, тренеры «Ахмата» не стали загружать Емельяненко.

— Решили, что по состоянию сам будет входить в процесс, а уже с новой недели у него будет плановая тренировка, на которой немного поработаем над «физикой», — сказал Бичуев пресс-службе АСА. — У нас достаточно времени для его подготовки, так как не так давно он провел тренировочный лагерь, когда он готовился к бою с Кокляевым, хоть этот бой был по боксу.

— Сейчас акцент будем делать на общефизическую подготовку, потом у нас начнется работа с ним над защитой от борьбы, — отметил тренер. — Александру никогда не мешает работа над защитой от борьбы. В ударку большого труда не нужно вкладывать, так как это его стихия, а скорость и силу удара он очень быстро наберет. Александр у нас не первый год тренируется, мы его знаем, как он любит реально трудиться, какой бы не был соперник, чтобы выйти на бой в хорошей физической форме.

— Ход тренировочного процесса планирую я, как и план на бой, план на подготовку, — сказал Бичуев. — Но у нас в команде слаженная работа, принято, что весь тренерский штаб подключается для подготовки каждого бойца. Так что пока Александр будет у нас, с ним будут работать все тренера над всеми аспектами, тренер по вольной борьбе, тренер по общефизической подготовке, по грэпплингу. Ведь ММА — это такой вид спорта, что ты должен быть универсальным бойцом.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Он провел первый бой в 2003 году.