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Менеджер Хабиба: «Действуйте. Покажите ему что-нибудь»

01:24
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, опкбликовал новый пост в Twitter.

«Действуйте. Покажите Хабибу что-нибудь», — написал Абдель-Азиз.

Ранее глава UFC Дана Уайт встретился со спортсменом в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.

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