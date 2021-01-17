Менеджер Хабиба: «Действуйте. Покажите ему что-нибудь»
01:24
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, опкбликовал новый пост в Twitter.
«Действуйте. Покажите Хабибу что-нибудь», — написал Абдель-Азиз.
Ранее глава UFC Дана Уайт встретился со спортсменом в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.
32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.
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